Condena Pérez Cuéllar intervención de Estados Unidos en Venezuela

El alcalde de Ciudad Juárez rechaza acciones militares extranjeras y respalda la política mexicana de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, al considerar que cualquier acción militar extranjera vulnera los principios fundamentales del derecho internacional, aunque reconoció la ausencia de condiciones democráticas en ese país sudamericano.

El alcalde se pronunció en concordancia con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado el rechazo del Estado mexicano a cualquier forma de intervencionismo, en apego a la tradición diplomática del país basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Pérez Cuéllar recordó que México ha condenado oficialmente la intervención y agresión de Estados Unidos contra Venezuela, postura que, dijo, ha sido fijada desde el ámbito federal y que él comparte plenamente como autoridad local.

“México tiene una tradición internacional de muchos años que el actual gobierno de México comparte, que es en la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

El edil subrayó que dicha tradición forma parte de los valores democráticos consagrados en la Constitución mexicana y que deben sostenerse aun frente a escenarios internacionales complejos.

No obstante, reconoció que la situación interna de Venezuela representa un motivo de preocupación, al señalar que en ese país no prevalecían condiciones democráticas, lo cual debe ser señalado sin que ello implique justificar acciones militares externas.

“También hay que decirlo, lamentablemente en Venezuela no se vivía una democracia. Eso también es algo que lamentamos”.

Finalmente, el presidente municipal enfatizó que respaldar los principios de política exterior de México no implica desconocer los problemas internos de otras naciones, sino mantener una postura coherente con el derecho internacional y la tradición diplomática del país.

