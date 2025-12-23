Cierra Villa Navidad a lo Mexa este 23 y 24 de diciembre

Publicidad - LB2 -

El cierre temporal permitirá atender a familias que esperan regalos de Santa Bombero en el exterior del Parque DIF.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Villa Navidad a lo Mexa permanecerá cerrada este martes 23 y miércoles 24 de diciembre, con el objetivo de brindar atención y resguardo a las familias que se encuentran en espera de recibir un regalo de Santa Bombero en el exterior del Parque DIF.

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, Lucía Chavira Acosta, informó que la suspensión temporal de actividades responde a que algunas familias han optado por permanecer desde horas previas fuera del parque para recibir un obsequio durante la madrugada del día 24.

- Publicidad - HP1

“El cierre permitirá que los bomberos se organicen para el acomodo de los regalos y para brindar resguardo a las familias que permanecen en espera”, explicó.

La funcionaria detalló que esta medida busca garantizar condiciones de seguridad y orden tanto para los asistentes como para el personal operativo, ante la alta afluencia registrada en los días previos a la Nochebuena.

Chavira Acosta indicó que las actividades de la Villa Navidad a lo Mexa se reanudarán el 25 de diciembre, en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y precisó que únicamente volverán a suspenderse el 31 de diciembre, con motivo de los festejos de Año Nuevo.

Asimismo, recordó que el espacio cuenta con atracciones propias de una posada mexicana, pista de hielo y actividades recreativas para niñas, niños y adultos, por lo que reiteró la invitación a las familias juarenses a acudir y disfrutar del evento.

La Villa Navidad a lo Mexa permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2026, como parte de las celebraciones decembrinas organizadas por el Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.