Cerrarán oficinas municipales el lunes por conmemoración del natalicio de Benito Juárez

Las actividades administrativas se reanudarán el martes 17 de marzo en horario regular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las oficinas de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez permanecerán cerradas el próximo lunes 16 de marzo, con motivo del día feriado por la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

El coordinador general de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, informó que durante esa fecha se suspenderán las actividades administrativas en las distintas dependencias municipales, por lo que no se brindará atención al público.

La medida también aplicará para las dependencias ubicadas en la Coordinadora Suroriente, el edificio Nielsen y los organismos descentralizados del Gobierno Municipal.

El funcionario explicó que únicamente permanecerán en operación los equipos de seguridad y las guardias de la Dirección General de Protección Civil, con el propósito de atender cualquier situación que pudiera presentarse en la ciudad.

Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar previsiones y realizar sus trámites antes de la suspensión de actividades, o bien programarlos para después del día feriado.

Las labores administrativas se reanudarán el martes 17 de marzo a partir de las 8:00 de la mañana en todas las oficinas municipales.

