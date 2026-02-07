Movil - LB1A -
febrero 7, 2026 | 15:16
Inaugura IPACULT exposición fotográfica “Nunca nos fuimos” sobre identidad pachuco-pachuca

Telón

POR Redacción ADN / Agencias
La muestra reúne 15 imágenes que documentan la resistencia cultural y la memoria viva de esta expresión fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró la exposición fotográfica “Nunca nos fuimos”, del artista Alfredo Díaz Anzures, un proyecto visual que aborda la identidad pachuco-pachuca como una expresión viva de resistencia cultural, memoria y pertenencia en la frontera.

La exposición permanecerá abierta al público del 6 de febrero al 13 de marzo en la Sala A del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, y presenta 15 imágenes que forman parte de un archivo construido durante tres años de trabajo documental.

A través de su lente, el autor propone una narrativa que trasciende el retrato individual para construir un testimonio colectivo de la cultura pachuca, considerada una de las contraculturas más antiguas de México. Las imágenes dialogan con el espacio urbano, los cruces fronterizos, la vida cotidiana, la fe y los códigos de vestimenta que históricamente han distinguido a esta comunidad.

“El título Nunca nos fuimos habla de una identidad que ha resistido a las imposiciones culturales y territoriales. Los pachucos representan un México expandido que existe tanto de este lado de la frontera como del otro”, explicó Díaz Anzures.

El artista señaló que su trabajo busca retratar una forma de habitar el mundo, desde la elegancia, la historia y la resistencia cotidiana, más allá de una pose o una representación superficial.

Durante la inauguración, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó el valor cultural del proyecto y la profundidad con la que se aproxima a una identidad que forma parte esencial de Ciudad Juárez, al reflejar vivencias, símbolos y expresiones de una ciudad binacional y fronteriza.

Asimismo, el IPACULT extendió la invitación a la comunidad a participar en el Festival Pachuco, iniciativa en desarrollo que busca reconocer y celebrar esta expresión cultural como parte del patrimonio vivo de la ciudad.

El evento inaugural contó con la presencia de pachucos y pachucas, quienes acompañaron la apertura y reafirmaron con su participación que esta cultura no pertenece al pasado, sino que permanece vigente en las calles de Ciudad Juárez.

