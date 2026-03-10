Avanza JMAS en reposición de pavimento tras reparaciones hidráulicas en Juárez

Publicidad - LB2 -

Organismo reporta 595 baches atendidos entre enero y febrero tras intervenciones en redes de agua potable y alcantarillado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que continúa con los trabajos de reposición de pavimento derivados de reparaciones en infraestructura hidráulica y sanitaria realizadas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el organismo, entre enero y febrero se han atendido 595 baches generados tras intervenciones en redes de alcantarillado, agua potable y agua tratada, como parte del proceso de cierre de obras realizadas por la dependencia.

- Publicidad - HP1

El departamento de Bacheo es el encargado de concluir las intervenciones una vez que se realizan reparaciones en tuberías o sistemas hidráulicos. Para acelerar la reapertura de vialidades, las cuadrillas trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de reducir afectaciones al tránsito vehicular.

Uno de los trabajos que se encuentra por concluir corresponde a la reposición de pavimento en concreto en un callejón de la calle Andrés Hinostroza, en la colonia Infonavit Casas Grandes, donde previamente se realizó la sustitución de aproximadamente 40 metros de tubería sanitaria.

La coordinadora del área de Bacheo de la JMAS, Lizbeth Chimal, informó que las intervenciones se han distribuido en distintos sectores de la ciudad conforme se concluyen los trabajos en las redes hidráulicas.

“En estos momentos contamos con aproximadamente 595 baches realizados por parte de nosotros, del departamento de Bacheo; tenemos una coordinación con los distintos departamentos de la JMAS y entramos inmediatamente, sobre todo en las vialidades principales”, explicó.

La dependencia señaló que los trabajos de reposición de pavimento forman parte de una estrategia permanente para reducir el rezago acumulado en el área de bacheo, derivado de intervenciones en la infraestructura hidráulica de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades para los habitantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.