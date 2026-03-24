Avanza construcción de cancha en CBTIS 128 con recursos participativos

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Obra registra 60% de avance y busca fortalecer espacios deportivos para estudiantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó avances en la construcción de una cancha de futbol rápido en el CBTIS 128, ubicado en el fraccionamiento Oasis, como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra presenta un 60 por ciento de avance, con una inversión de 4 millones 239 mil 418 pesos destinada a la mejora de infraestructura educativa y deportiva.

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El funcionario destacó que este proyecto fue impulsado por la propia comunidad estudiantil, lo que permitió priorizar una obra de impacto directo para alumnos y docentes del plantel.

La nueva cancha permitirá ampliar las actividades deportivas dentro de la institución, contribuyendo al desarrollo físico y recreativo de los jóvenes.

Asimismo, recordó que en este mismo plantel se realizó previamente la rehabilitación de un campo de béisbol, espacio que actualmente también es utilizado por una liga del sector.

“La participación ciudadana permite ejecutar obras que benefician directamente a la comunidad”, señaló.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer espacios educativos mediante el Presupuesto Participativo, promoviendo entornos adecuados para el desarrollo integral de estudiantes en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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