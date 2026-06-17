Avanza construcción de campo de beisbol en Las Arcadas con inversión superior a 6 millones de pesos

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El proyecto del Presupuesto Participativo 2025 incluirá áreas deportivas, juegos infantiles, iluminación y espacios de convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó avances en la construcción del campo de beisbol Las Arcadas, obra que forma parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.

El espacio deportivo se desarrolla en un predio ubicado entre las calles Camino Viejo a la Rosita y Prolongación Camino Ortiz Rubio, con una inversión de 6 millones 181 mil 467 pesos, informó el titular de la dependencia, Daniel González García.

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Actualmente se trabaja en la construcción de tres canchas de bateo y en la colocación de pasto sintético decorativo, elementos que formarán parte de la infraestructura destinada a la práctica del beisbol y a la mejora de la imagen del espacio.

El funcionario explicó que el proyecto contempla la habilitación de diversas áreas para fomentar tanto la actividad deportiva como la convivencia comunitaria entre los habitantes del sector.

Entre las obras previstas se encuentran la construcción del campo de beisbol, la instalación de un módulo de juegos infantiles y un sistema de iluminación, además de equipamiento urbano para uso de las familias.

La infraestructura incluirá bancas y mesas de picnic, con el propósito de ofrecer espacios adecuados para la recreación y el encuentro vecinal.

González García destacó que este tipo de proyectos responden a las propuestas impulsadas por la ciudadanía mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo, el cual permite destinar recursos municipales a obras de beneficio comunitario.

La construcción del campo de beisbol Las Arcadas busca ampliar la oferta de espacios deportivos en Ciudad Juárez, especialmente en sectores con alta demanda de infraestructura recreativa para niñas, niños, jóvenes y familias.

Una vez concluida, la obra ofrecerá un nuevo punto de reunión para la práctica deportiva y actividades de convivencia social en el suroriente de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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