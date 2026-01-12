Avanza 30% pavimentación de la calle Ejido Parritas en Terrenos Nacionales

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del Presupuesto Participativo 2025 y beneficiará la movilidad peatonal y vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 30 por ciento en la pavimentación de la calle Ejido Parritas, ubicada entre Ejido Madera y Ejido Buenaventura, en la colonia Terrenos Nacionales, como parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo 2025.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente los trabajos se concentran en el colado de guarniciones, una de las etapas clave para continuar con el desarrollo integral de la vialidad.

El proyecto contempla la construcción de banquetas, instalación de alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico, en una superficie total de 1,035.43 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de tránsito en la zona.

La obra se ejecuta con una inversión de 4 millones 97 mil 448 pesos, recursos destinados a atender una demanda histórica de las y los vecinos del sector, quienes por años enfrentaron complicaciones derivadas de una calle en condiciones de terracería.

De acuerdo con Obras Públicas, la construcción integral de esta vialidad desde cero representará un beneficio directo para la movilidad de automovilistas y peatones, además de mejorar la imagen urbana y la conectividad interna de la colonia.

La dependencia señaló que este tipo de proyectos reflejan la participación ciudadana en la definición de obras prioritarias, al tiempo que fortalecen la infraestructura básica en zonas con rezago urbano.

