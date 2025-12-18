Planea IPACULT ampliar uso de espacios públicos para promover la cultura en Juárez

Publicidad - LB2 -

El instituto presentó a regidoras su proyecto de trabajo y la proyección cultural para 2026

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de aprovechar todos los espacios posibles para el desarrollo cultural, regidoras de la Comisión Edilicia de Cultura sostuvieron una reunión con Ogla Lizeth Olivas Sánchez, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), quien presentó su proyecto de trabajo y la proyección de actividades para 2026.

Durante el encuentro, la funcionaria expuso ante las regidoras Martha Patricia Mendoza Rodríguez, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Luz Clara Cristo Sosa el plan de acciones culturales previstas para el próximo año, así como el impacto que se busca generar mediante actividades coordinadas con otras dependencias municipales.

De acuerdo con lo planteado, el trabajo interinstitucional permitirá llevar expresiones culturales a espacios donde la comunidad pueda desarrollar y ejercer actividades artísticas, más allá de los recintos tradicionales, con un enfoque territorial y de inclusión social.

“Algo muy importante aquí es que la comunidad es cultura y la cultura genera comunidad; en ese sentido estamos trabajando en la inserción de artistas, gestores y proyectos colectivos, donde estemos abiertos a trabajar en la horizontalidad y se quite la etiqueta de que la cultura es elitista”.

La encargada de despacho subrayó que uno de los ejes centrales del proyecto es romper con la idea de una cultura concentrada únicamente en zonas céntricas, y propiciar su presencia en distintos sectores de la ciudad, fomentando la participación comunitaria y el acceso equitativo.

Finalmente, señaló que este es un momento clave para romper paradigmas y generar programas y espacios adecuados, a fin de que toda la población pueda ejercer plenamente sus derechos culturales, mediante una oferta diversa y cercana a la ciudadanía.

