Analizan regidores impacto ambiental en la Sierra de Juárez

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Colectivo propone estudio técnico para atender deterioro en la zona poniente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones de Planeación del Desarrollo Municipal y de Ecología y Protección Civil sostuvieron una reunión con integrantes del Colectivo Sierra de Juárez, quienes presentaron un diagnóstico preliminar sobre las condiciones actuales de esta zona natural.

Durante el encuentro, se expuso que la sierra enfrenta afectaciones derivadas de desarrollos económicos, uso de vehículos todoterreno sin regulación y desgaste ambiental, lo que ha generado preocupación entre activistas y autoridades.

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La coordinadora de la Comisión de Planeación, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, indicó que en los últimos años algunas actividades, principalmente relacionadas con turismo de aventura, han priorizado el aprovechamiento del espacio sobre la conservación del entorno.

Se busca contar con un diagnóstico más preciso sobre la situación de la sierra mediante trabajo conjunto entre dependencias

Ante este panorama, se planteó la necesidad de coordinar esfuerzos entre distintas áreas del Gobierno Municipal para evaluar el impacto ambiental y establecer medidas de protección.

El Colectivo Sierra de Juárez propuso la realización de un estudio técnico con un costo estimado de 2.5 millones de pesos, que permita obtener información detallada sobre las condiciones del área.

Los regidores señalaron que buscarán gestionar los recursos necesarios para este análisis, el cual sería presentado posteriormente ante el Cabildo para su posible aprobación.

De concretarse, el estudio serviría como base para diseñar programas y acciones orientadas a la conservación y manejo sustentable de la Sierra de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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