Presentan libro sobre realidad de mujeres en Juárez ante comisión edilicia

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La obra aborda experiencias en la industria maquiladora y busca generar empatía institucional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género recibió a la escritora juarense Elpidia García Delgado, quien presentó su libro “Imperio Bravo, en la jaula de las fieras”, enfocado en las problemáticas que enfrentan las mujeres en el contexto fronterizo.

Durante la reunión, las regidoras analizaron el contenido de la obra, la cual está inspirada en experiencias de mujeres que laboran en la industria maquiladora, uno de los sectores más representativos de la economía local.

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La autora explicó que su trayectoria personal en este ámbito ha influido en su trabajo literario, reflejando situaciones que viven miles de mujeres en Ciudad Juárez.

“Este libro es un homenaje a las mujeres policías, que también son trabajadoras; es un homenaje a las madres trabajadoras”

El texto narra la historia de una mujer policía y buscadora, con el propósito de visibilizar las condiciones adversas sin recurrir a la revictimización, abordando temas de seguridad, trabajo y vida cotidiana.

Como parte del encuentro, la Comisión planteó la posibilidad de compartir la obra con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de fomentar la empatía hacia las realidades que enfrentan las mujeres.

Asimismo, se prevé establecer acercamientos con el sector maquilador, a través de organismos como Index, para ampliar la difusión del libro entre trabajadores.

Estas acciones buscan fortalecer la conciencia social e institucional sobre la situación de las mujeres en la ciudad, a través de herramientas culturales y de sensibilización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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