Registran puntos limpios alta participación ciudadana en colonias de Juárez

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Vecinos aprovechan contenedores previo a jornada “Juárez Amanece Limpio” en 10 sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La instalación de Puntos Limpios a tu Colonia registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, previo a la jornada intensiva del programa “Juárez Amanece Limpio”, programada para el próximo 9 de mayo.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron ubicados en los fraccionamientos Terranova, Villas del Sur y Villa Residencial del Real, donde se observó un uso constante por parte de los vecinos para la disposición de residuos.

“La respuesta ha sido muy favorable. Los vecinos han aprovechado estos espacios para sacar tiliches y mantener limpias sus colonias”

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Durante las jornadas, se registró una acumulación considerable de desechos, tanto en los contenedores como en áreas cercanas, lo que refleja el interés de la población en participar en acciones de limpieza comunitaria.

Estas actividades forman parte de la preparación para intervenir 10 colonias, entre ellas Terranova, Los Arcos, Colonial del Sur, Puente Alto, Valle de los Olivos y Puente El Bravo, donde se reforzarán las labores durante la semana.

Además de los puntos de recolección, se implementarán recorridos del programa Destilichadero, con el objetivo de facilitar la correcta disposición de objetos en desuso.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a continuar participando y aprovechar estos servicios, que buscan mejorar el entorno urbano y prevenir problemas de salud.

El programa, impulsado por el Gobierno Municipal, tiene como finalidad fortalecer la limpieza de espacios públicos y viviendas, contribuyendo a una mejor calidad de vida en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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