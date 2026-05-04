Obtiene Iker Corral quinto lugar en torneo internacional de karate

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El juarense compitió con la Selección Mexicana en el Grand Winner 2026 celebrado en Ciudad de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El joven karateka juarense Iker Daniel Corral Lepure obtuvo el quinto lugar en el Campeonato Internacional de Karate Grand Winner 2026, tras representar a México como parte de la Selección Nacional.

El torneo se llevó a cabo en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en Ciudad de México, reuniendo a competidores de países como Venezuela, Colombia, Costa Rica y Guatemala, dentro del circuito de alto rendimiento rumbo a eventos continentales.

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Iker participó en la categoría U14 Kumite varonil -55 kilogramos, donde avanzó hasta la pelea por la medalla de bronce; sin embargo, debido al sistema de competencia, finalizó en la quinta posición.

El torneo forma parte del ciclo de preparación para competencias del Caribe y clasificatorios panamericanos

El evento representó una plataforma clave para el desarrollo deportivo del atleta, al permitirle enfrentar a rivales de nivel internacional y fortalecer su experiencia en escenarios oficiales avalados por la WKF.

El desempeño de Corral es resultado de su formación en el dojo Lobos Karate Do, dirigido por el sensei Daniel Gerardo Reza Martínez, donde ha mostrado un crecimiento constante en el ámbito competitivo.

Además del resultado deportivo, la participación en este tipo de competencias contribuye a consolidar el desarrollo de talentos locales en disciplinas de alto rendimiento.

Tanto el atleta como su entrenador destacaron el respaldo recibido por autoridades municipales, lo que ha permitido impulsar su preparación y participación en eventos de carácter internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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