Inaugura Sheinbaum bachillerato nacional en Ixtapaluca para ampliar acceso a la educación

El nuevo plantel tendrá capacidad para más de mil estudiantes y forma parte del plan para crear 10 mil espacios de preparatoria en el Estado de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, en el Estado de México, una nueva institución de educación media superior que permitirá ampliar el acceso a la preparatoria a más de mil estudiantes de la región.

Durante el acto, la mandataria destacó que la expansión de la infraestructura educativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación y acercar la preparatoria a las comunidades, especialmente en zonas con alta demanda escolar.

“Es nuestra obligación como gobierno, es educación, educación y más educación. Educación de calidad y educación con valores”, afirmó la presidenta.

El nuevo plantel cuenta con capacidad para 540 estudiantes por turno, lo que permitirá atender a más de mil alumnos en ambos turnos. La obra requirió una inversión de 50 millones de pesos en construcción y 17 millones adicionales en equipamiento.

Las instalaciones incluyen dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional, infraestructura que fue desarrollada en un periodo aproximado de seis meses.

La presidenta subrayó que el objetivo del modelo del Bachillerato Nacional es que los estudiantes concluyan sus estudios con dos certificaciones, una emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra respaldada por una universidad o instituto tecnológico público, lo que permitirá fortalecer su formación académica y técnica.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el plantel iniciará actividades el próximo lunes y ofrecerá carreras técnicas en Enfermería, Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible, algunas de ellas definidas a partir de solicitudes de la comunidad.

El funcionario añadió que en el Estado de México se proyecta la creación de 10 mil nuevos espacios de preparatoria, mediante la construcción de 22 nuevos planteles, entre ellos 19 bachilleratos “Margarita Maza” y tres bachilleratos tecnológicos, además de ampliaciones y reconversiones en escuelas existentes.

Durante el evento, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el nuevo bachillerato forma parte de las acciones del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, mientras que estudiantes del plantel señalaron que la nueva escuela permitirá continuar su formación académica cerca de sus hogares.

