Se suma OMEJ a limpieza en Valle de los Olivos con programa municipal

Publicidad - LB2 -

Personal y vecinos participan en acciones de mejoramiento urbano dentro de “Juárez Amanece Limpio”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) se integró a las jornadas del programa “Juárez Amanece Limpio”, con acciones de limpieza y rehabilitación en el fraccionamiento Valle de los Olivos.

El director de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, informó que estas labores forman parte de la estrategia municipal para mejorar la imagen urbana y fortalecer la participación ciudadana en distintos sectores de la ciudad.

- Publicidad - HP1

La jornada se desarrolló en el parque ubicado en el acceso principal del fraccionamiento, donde personal de OMEJ y vecinos realizaron trabajos de limpieza y retiro de residuos.

Se busca mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad mediante la colaboración entre gobierno y ciudadanía

Durante la semana se contemplan más acciones en la zona, incluyendo retiro de basura y escombro, rehabilitación de áreas deportivas y trabajos de pintura en espacios comunes.

El funcionario destacó que la participación de la comunidad es clave para consolidar entornos más limpios y ordenados, además de fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que estas jornadas continuarán en distintos puntos de Ciudad Juárez como parte de una estrategia permanente de mejora urbana.

Con estas acciones, el programa “Juárez Amanece Limpio” busca impactar de manera directa en la calidad de vida de las familias juarenses mediante el rescate y mantenimiento de espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.