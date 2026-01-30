Movil - LB1A -
enero 30, 2026 | 14:23
Atiende Municipio mantenimiento y reforestación del Parque Borunda

POR Redacción ADN / Agencias
Buscan mejorar áreas verdes y exhortan a la ciudadanía a cuidar el espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de ofrecer espacios verdes en mejores condiciones para la convivencia familiar, personal de la Dirección de Parques y Jardines realiza trabajos de reforestación y mantenimiento en el Parque Borunda, como parte de las acciones permanentes de conservación de áreas públicas en la ciudad.

Las labores incluyen la plantación de nuevos árboles para fortalecer la cobertura vegetal del parque, así como el mantenimiento de fosas de riego, con el fin de mejorar las condiciones para el crecimiento y conservación de la vegetación existente.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estos trabajos forman parte de una estrategia continua para mantener en óptimas condiciones los parques municipales, a fin de que niñas, niños, jóvenes y personas adultas cuenten con entornos limpios, ordenados y funcionales para la recreación y el descanso.

El funcionario explicó que parte de la reforestación corresponde a la reposición de árboles dañados, luego de que durante recorridos de supervisión se detectara un ejemplar severamente afectado, presuntamente arrancado de manera intencional, al presentar señales evidentes de haber sido quebrado.

Ante esta situación, la dependencia hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al subrayar que el cuidado de los espacios públicos es fundamental para garantizar su permanencia y buen estado en beneficio de la comunidad.

Las autoridades municipales reiteraron que el Parque Borunda es un punto de encuentro importante para las familias juarenses, por lo que su preservación requiere tanto del trabajo institucional como del respeto y cuidado por parte de quienes lo utilizan.

Estas acciones se enmarcan en el esfuerzo permanente del Gobierno Municipal por proteger y mejorar los parques y áreas verdes, considerados esenciales para la calidad de vida y el bienestar ambiental de la ciudad.

