Atiende JMAS hundimientos provocados por las recientes lluvias en Ciudad Juárez

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El organismo mantiene cuadrillas y maquinaria desplegadas para reparar daños en la red sanitaria y atender afectaciones en diversos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene personal y maquinaria desplegados en distintos puntos de Ciudad Juárez para atender los hundimientos y daños en la infraestructura sanitaria ocasionados por las lluvias registradas en los últimos días. Las labores se concentran en zonas donde el exceso de agua generó afectaciones en la red de alcantarillado.

Uno de los trabajos prioritarios se desarrolla sobre la avenida Óscar Flores, al interior del establecimiento conocido como La Posta, donde se detectó un hundimiento derivado de una falla en un colector sanitario. De acuerdo con el organismo, la reparación se realiza a una profundidad aproximada de cuatro metros sobre una tubería de 48 pulgadas de diámetro, de la cual se sustituirán cerca de cuatro metros.

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“Este hundimiento se nos presentó el día de ayer derivado de las intensas lluvias, rápidamente las cuadrillas de Alcantarillado entramos a reparar y estamos trabajando a marchas forzadas para darles la solución lo antes posible”.

La JMAS explicó que las lluvias incrementan la carga en las líneas de alcantarillado debido a que Ciudad Juárez carece de un sistema de drenaje pluvial independiente, lo que provoca que parte del agua de lluvia ingrese a la red sanitaria. Al disminuir el nivel del agua, pueden presentarse socavones y hundimientos como consecuencia de las afectaciones en la infraestructura.

El organismo informó que la intervención en la avenida Óscar Flores contempla concluir este mismo día con la reparación de la tubería y el relleno del área afectada. Paralelamente, las cuadrillas continúan atendiendo reportes en otros sectores, entre ellos la calle Mayas, colonia Aztecas; Acequia Mayor, en Pradera Dorada; calle Molderos; Felipe Ángeles; Rancho La Joya; Jilotepec; Cordillera de los Andes y Sierra de Juárez; colonia Capulín y Rancho Las Águilas.

“Todas las cuadrillas de Alcantarillado en estos momentos se encuentran atendiendo los hundimientos y las afectaciones que nos han provocado las lluvias recientes, estamos trabajando rápidamente en puntos críticos y en colectores grandes”.

La dependencia también informó que durante las últimas horas ya concluyó la atención de múltiples hundimientos y afectaciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo sectores como Rancho Atotonilco, José María Morelos y Hermanos Galeana, Violetas y Nardos, Niño Artillero y Cutzamala, Juan Pablo II y Rafael Pérez Serna, Julieta Buchanans y María Dolores, entre otros.

Finalmente, la JMAS reiteró que mantendrá desplegado al personal operativo y el equipo especializado para avanzar en las reparaciones pendientes, al tiempo que pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales derivadas de las obras de rehabilitación de la infraestructura sanitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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