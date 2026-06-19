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Capacita Salud a más de 800 personas en prevención de adicciones y salud mental

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Las acciones incluyeron talleres sobre autocuidado, manejo del estrés, prevención del suicidio y atención de personas con problemas de adicción.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam) y la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceaadic), capacitó a 816 personas durante los primeros cinco meses de 2026 en temas relacionados con salud mental, bienestar emocional y prevención de las adicciones.

Las actividades estuvieron dirigidas a personal de distintas dependencias gubernamentales, integrantes de organizaciones civiles, representantes del sector empresarial y profesionales del área de la salud, incluyendo medicina, psicología, enfermería, trabajo social y personal administrativo.

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En total se desarrollaron 30 talleres y actividades formativas enfocadas en promover hábitos saludables y fortalecer la atención integral de la salud mental.

Entre los temas abordados se incluyeron autocuidado, manejo del estrés en entornos laborales y de salud, prevención e intervención del comportamiento suicida, primeros auxilios psicológicos, gestión emocional, acoso laboral y síndrome de agotamiento profesional o burnout.

La dependencia informó que en las distintas jornadas participaron 433 mujeres y 383 hombres, quienes recibieron herramientas para identificar factores de riesgo y fortalecer habilidades relacionadas con el bienestar emocional.

Las capacitaciones también estuvieron orientadas a mejorar la atención de personas con problemas de adicción, mediante procesos de actualización dirigidos a quienes laboran en establecimientos residenciales especializados en este tipo de tratamientos.

Entre los contenidos impartidos destacaron temas relacionados con la prevención de recaídas, así como aspectos básicos de activación física y deporte como parte de los procesos de rehabilitación.

La Secretaría de Salud señaló que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la atención preventiva, promover entornos saludables y mejorar la capacidad de respuesta de instituciones y organizaciones que trabajan en áreas vinculadas con la salud mental.

Asimismo, destacó la importancia de continuar impulsando programas de capacitación que contribuyan a la detección temprana de problemáticas emocionales y al desarrollo de redes de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad.

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