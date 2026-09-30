Reconoce Marco Bonilla labor de Karina Olivas al frente del DIF Municipal de Chihuahua

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El alcalde destacó cinco años de trabajo en favor de las familias y señaló que los programas del DIF surgieron de la cercanía con la ciudadanía.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la labor realizada por Karina Olivas al frente del DIF Municipal durante los últimos cinco años, al destacar que los programas y políticas impulsados por la institución tuvieron como eje la atención directa a las necesidades de las familias del municipio. El pronunciamiento se realizó durante el informe de actividades del organismo.

Bonilla señaló que el trabajo desarrollado por la presidenta del DIF Municipal permitió fortalecer programas de cuidado, alimentación y acompañamiento dirigidos a niñas, niños, madres de familia y personas adultas mayores, al tiempo que destacó la cercanía con la ciudadanía como el origen de diversos proyectos sociales.

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“Sé que detrás de cada programa, de cada política pública y de cada decisión, tú veías personas: niños, mamás, abuelos y familias”.

Durante su mensaje, el alcalde recordó un recorrido realizado en el oriente de la ciudad durante la campaña electoral de 2021, cuando, tras conocer las condiciones en las que vivían diversas familias, surgió el compromiso de concluir el Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) Punta Oriente. Explicó que la obra inició en 2022 y fue concluida en 2023, convirtiéndose en un espacio que actualmente brinda atención diaria a más de mil personas mediante servicios y actividades comunitarias.

Marco Bonilla también destacó programas como La Calle No Es Su Lugar, +VIDA, los desayunos escolares, los apoyos para personas mayores, la red de CEDEFAM y Conecta Contigo, los cuales, afirmó, permitieron ampliar la cobertura de atención a las familias chihuahuenses en diferentes etapas de su vida.

El alcalde dedicó además un mensaje personal a sus hijos, Marco, Pablo y Mateo, a quienes agradeció haber compartido el tiempo de su madre con las familias del municipio durante este periodo de servicio público.

“Hay personas que pueden dejar un cargo, pero no pueden dejar de servir. Y tú eres una de ellas”.

Finalmente, Bonilla expresó su reconocimiento por el trabajo realizado por Karina Olivas y señaló que, aunque concluye una etapa al frente del DIF Municipal, su vocación de servicio continuará. Recordó una visita reciente a una comunidad de Bocoyna, donde observó su convivencia con niñas y niños rarámuris, y afirmó que ese entusiasmo refleja el compromiso que ha mantenido con las causas sociales a lo largo de estos años.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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