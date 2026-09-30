Destaca Karina Olivas apoyos a familias y nuevos espacios de protección y aprendizaje en Chihuahua Capital

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La presidenta del DIF Municipal resaltó programas de apoyo a madres, cuidado infantil, educación y protección de la niñez durante su informe de actividades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, Karina Olivas, destacó los avances alcanzados en materia de apoyo a las familias, protección de la niñez y fortalecimiento de espacios educativos durante la presentación de su informe de actividades. Entre los principales proyectos sobresalen la construcción de una nueva Casa Hogar de Asistencia, programas de prevención para menores en situación de calle y la expansión de centros de formación en ciencia y tecnología.

Uno de los anuncios centrales fue la construcción de una nueva Casa Hogar de Asistencia, que contempla una inversión superior a los 32 millones de pesos y tendrá capacidad para atender a 150 niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad o víctimas de violencia. El proyecto busca ofrecer resguardo, atención integral y acompañamiento emocional para contribuir a la restitución de sus derechos.

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“El proyecto nació con recursos provenientes de sanciones impuestas por apología del delito, destinados a crear infraestructura para la protección de la niñez y la restitución de sus derechos”.

En materia de prevención, el programa “La Calle No Es Su Lugar” brindó atención durante 2025 a 3 mil 149 niñas, niños, adolescentes y sus familias, mediante brigadas que recorren calles y cruceros de la capital para detectar casos de riesgo, atender reportes ciudadanos y canalizar a las personas a servicios de apoyo. Como parte de esta estrategia, el DIF ofrece espacios gratuitos de cuidado infantil cercanos a los hogares o centros de trabajo de las familias, donde las y los menores reciben alimentación, actividades educativas y recreativas mientras sus padres o tutores cumplen con su jornada laboral.

La atención también se extendió a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia mediante el programa +VIDA, que ha beneficiado a más de un centenar de madres en los CEDEFAM de Vistas Cerro Grande, Vallarta, El Porvenir y Punta Oriente. El programa incluye orientación en salud materna, nutrición, crianza, apoyo psicológico, asesoría jurídica y seguimiento con especialistas.

En el rubro educativo y de apoyo a la economía familiar, la campaña Reto Útil superó en 2026 la meta de mil 500 paquetes escolares, dirigidos principalmente a estudiantes de preescolar y primaria de comunidades rurales y colonias con mayores necesidades. Desde el inicio de la administración municipal, más de 5 mil niñas, niños y adolescentes han recibido útiles escolares gracias a la colaboración de ciudadanos, empresas y organizaciones. Asimismo, la campaña Abrigos que Abrazan distribuyó más de 7 mil 500 chamarras nuevas durante el invierno de 2025, acumulando más de 38 mil 600 prendas entregadas desde su creación en 2021.

“Como siguiente paso, el Municipio proyecta ampliar este modelo al sur de Chihuahua Capital mediante la renovación del Centro Comunitario Madera 65”.

Finalmente, Karina Olivas destacó el impacto del Centro STEM Municipal San Quintín, que desde su apertura en marzo de 2025 ha beneficiado a 150 niñas, niños y adolescentes con talleres de robótica, programación y desarrollo tecnológico. Añadió que el Gobierno Municipal prevé ampliar este modelo educativo mediante la renovación del Centro Comunitario Madera 65, donde se incorporarán nuevos espacios para la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con el objetivo de acercar estas oportunidades a más familias de la capital.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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