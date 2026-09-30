Contradice comité municipal del PT deslinde estatal y felicita a Cruz Pérez Cuéllar

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Un mensaje difundido por dirigentes petistas en Ciudad Juárez reconoce el nombramiento del morenista, un día después de que el PT estatal marcó distancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Trabajo en Ciudad Juárez difundió una felicitación pública a Cruz Pérez Cuéllar por su nombramiento como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en contraste con el deslinde emitido apenas un día antes por la dirigencia estatal del PT.

La publicación fue compartida en redes sociales por Pedro Alberto Matus Peña y presenta a Pérez Cuéllar como “amigo y compañero”, además de reconocer su liderazgo, compromiso y trayectoria política.

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El mensaje aparece firmado por el Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Trabajo, así como por Héctor Hugo Avitia Corral, Héctor Hugo Avitia Arellanes y Pedro Alberto Matus Peña.

La postura contrasta con el comunicado difundido por la Comisión Coordinadora Estatal del PT en Chihuahua, que señaló que la designación de Pérez Cuéllar corresponde exclusivamente a un proceso interno de Morena y que el partido no acompañaba ese resultado al no haber participado en la medición.

La dirigencia estatal recordó además que el 24 de septiembre se instaló una mesa técnica entre Morena, PVEM y PT para acordar preguntas, metodología, empresas encuestadoras y tiempos de una medición conjunta con miras a la eventual definición de la coalición.

Así, mientras el órgano estatal mantiene abierta la discusión sobre el método para definir una eventual candidatura común, la estructura municipal petista en Juárez expresó públicamente respaldo y reconocimiento al nombramiento de Pérez Cuéllar.

La imagen difundida por Matus Peña señala que el nuevo encargo de Pérez Cuéllar “fortalecerá la esperanza y el bienestar de las y los chihuahuenses”, una valoración política que refleja la postura del grupo municipal que suscribe el mensaje.

La diferencia entre ambas expresiones revela matices internos dentro del PT sobre cómo procesar la designación realizada por Morena, sin que hasta ahora exista una modificación pública del posicionamiento emitido por la coordinación estatal.

Por el momento, Pérez Cuéllar permanece como coordinador estatal de Morena, mientras el PT sostiene a nivel estatal que cualquier definición de una eventual candidatura de coalición deberá pasar por el mecanismo acordado entre los partidos aliados.