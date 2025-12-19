Atiende Dirección de Limpia dique en Senderos de San Isidro

Publicidad - LB2 -

Los trabajos buscan mantener en condiciones seguras un espacio que funciona como infraestructura pluvial y área recreativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia del Municipio realizó trabajos de limpieza en un dique ubicado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, al sur de la ciudad, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar el entorno urbano.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que este espacio cumple una doble función, ya que además de operar como infraestructura hidráulica, es utilizado por los vecinos como parque comunitario, lo que incrementa la importancia de su adecuado mantenimiento.

Detalló que el área intervenida tiene una extensión aproximada de 3 mil 070 metros cuadrados, donde la cuadrilla del sector suroriente llevó a cabo labores de retiro de llantas y corte de maleza, residuos que representan un riesgo tanto ambiental como sanitario.

Los trabajos iniciaron un día previo y continuaron durante la jornada siguiente, con el objetivo de dejar el espacio en condiciones óptimas y seguras, tanto para su función de control pluvial como para el uso recreativo por parte de la comunidad.

Solís Kanahan subrayó que el correcto estado del dique es fundamental, ya que fue diseñado para prevenir afectaciones a la población durante lluvias intensas, por lo que su obstrucción puede generar encharcamientos o daños mayores en la zona.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a las y los vecinos del sector para que colaboren en el cuidado del área y eviten arrojar residuos, al señalar que la participación ciudadana es clave para conservar este tipo de espacios y garantizar su funcionamiento adecuado en beneficio de la comunidad.

