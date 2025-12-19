Atendió Gobierno Municipal con Megadestilichadero a vecinos de Privada de Topasio

Publicidad - LB2 -

Retiraron colchones, sillones, llantas y objetos voluminosos previo a la temporada navideña.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Limpia, realizó un Megadestilichadero en el fraccionamiento Privada de Topasio, con el objetivo de apoyar a las familias en el retiro de tiliches y objetos de gran volumen que no son recolectados por las unidades tradicionales.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las acciones se llevaron a cabo previo a la temporada navideña, atendiendo una solicitud directa de los habitantes del sector, lo que permitió programar el recorrido y brindar una atención puntual.

“Las cuadrillas trabajaron en este sector atendiendo una solicitud de los vecinos, con la intención de apoyar a las familias juarenses en el retiro de tiliches”, señaló el funcionario.

Durante el operativo, el personal retiró colchones, sillones, llantas y otros objetos voluminosos, contribuyendo a mejorar las condiciones de limpieza y el entorno urbano del fraccionamiento.

Solís Kanahan destacó la participación de las y los vecinos, quienes apoyaron en la difusión del programa y acompañaron el recorrido, lo que facilitó el acceso de las unidades y permitió un desarrollo ordenado, ágil y seguro del destilichadero.

El director de Limpia explicó que, en casos donde los ciudadanos presenten problemas de movilidad, el personal operativo puede apoyar en la extracción de tiliches, llantas, escombro u otros objetos, como parte de las instrucciones del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, orientadas a garantizar una atención inclusiva y solidaria.

Finalmente, la dependencia recordó que las solicitudes para el servicio de Megadestilichadero pueden realizarse a través del sitio web oficial del municipio, la aplicación Cruzada por Juárez o mediante las redes sociales de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Limpia, con el fin de programar adecuadamente los recorridos en distintos sectores de la ciudad.

