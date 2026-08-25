Asume Domínguez y pone bajo revisión al gabinete heredado de Rocha

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La gobernadora interina mantuvo inicialmente al equipo estatal, pero anunció una revisión de perfiles mientras define cambios y una nueva estrategia de seguridad.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Staff) – Graciela Domínguez Nava inició su gobierno interino en Sinaloa con el gabinete heredado de Rubén Rocha Moya, pero anunció que revisará sus perfiles antes de definir cambios, en medio de versiones encontradas sobre si su llegada representa una ruptura con el exgobernador o la continuidad de su grupo político.

Las portadas nacionales reflejan precisamente esa disputa: mientras Milenio plantea que “se impone el rochismo en Sinaloa”, El Universal presenta a Domínguez como una gobernadora que “da la espalda” a Rocha.

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El Congreso estatal designó a Domínguez con 31 votos a favor y seis en contra, después de la nueva licencia por tiempo indefinido solicitada por Rocha. La nueva mandataria ejercerá el cargo durante poco más de un año, hasta la renovación constitucional del Ejecutivo estatal.

En sus primeras horas al frente del gobierno, Domínguez se reunió con los integrantes del gabinete legal y ampliado y los convocó a continuar trabajando bajo su conducción. Los funcionarios expresaron respaldo a la nueva administración y a los objetivos establecidos en el Plan Estatal, ahora bajo la visión de la gobernadora interina.

La permanencia inicial de los funcionarios no significa, sin embargo, que el gabinete vaya a conservarse sin modificaciones. Domínguez adelantó que revisará los perfiles de quienes integran la administración estatal antes de anunciar posibles cambios.

Su llegada tampoco representa la irrupción de una figura completamente ajena al gobierno anterior. Domínguez formó parte de la administración de Rocha como secretaria de Educación Pública y Cultura antes de regresar a la actividad legislativa, por lo que mantiene antecedentes políticos dentro de la estructura que ahora recibió.

Ese vínculo, por sí solo, no permite afirmar que Rocha conserve el control del Ejecutivo. Para determinar si existe continuidad del llamado rochismo será necesario observar quién permanece en áreas como Gobierno, Seguridad, Finanzas, Obras Públicas y operación política, además de los primeros nombramientos y decisiones presupuestales de la nueva mandataria.

Domínguez colocó como prioridad la recuperación de la paz y la gobernabilidad en un estado golpeado por homicidios, desapariciones, desplazamiento interno y afectaciones económicas. También anunció que prepara un plan integral de gobernabilidad y seguridad que será presentado la próxima semana y que buscará coordinar con municipios, sectores sociales y el Gobierno federal.

La gobernadora interina ha insistido además en reconstruir la confianza de la población y anunció recorridos por las distintas regiones del estado, mientras instruyó a los integrantes de su administración a mantener presencia territorial y contacto con los municipios.

El verdadero alcance de la transición, por tanto, todavía está por definirse. No hay elementos suficientes para afirmar que Rocha continúe gobernando desde fuera, pero tampoco existen todavía cambios suficientes para hablar de una ruptura total con su estructura política.

La respuesta comenzará a aparecer en los próximos días, cuando Domínguez anuncie los primeros movimientos en el gabinete y determine qué funcionarios heredados permanecerán durante el gobierno interino.