Asiste Cruz Pérez Cuéllar a graduación de 259 profesionistas del TecNM Juárez

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Egresados se integrarán al sector productivo tras concluir su formación en diversas ingenierías y licenciaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar asistió a la ceremonia de graduación del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, donde 259 estudiantes concluyeron su formación profesional en distintas áreas.

Durante el evento, el alcalde destacó que las y los egresados inician una nueva etapa enfocada en su incorporación al sector productivo, en una ciudad con fuerte vocación industrial.

“Se contagia uno de emoción cuando ve la alegría de las y los graduandos y sus familias”.

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El edil subrayó el compromiso del Gobierno Municipal con la educación pública, al señalar que se han impulsado diversas acciones en apoyo a esta institución, entre ellas la entrega de becas y obras de infraestructura.

Entre los apoyos destacan más de mil 400 becas, así como la construcción y mejora de espacios deportivos y académicos dentro del plantel, como parte de una estrategia para fortalecer la formación de los jóvenes.

Asimismo, resaltó la importancia del contexto económico de la frontera, donde la relación comercial con Estados Unidos influye directamente en las oportunidades laborales para los nuevos profesionistas.

“Ustedes son lo mejor que tenemos, jóvenes preparados, talentosos y capaces”.

Por su parte, el director del plantel, Mario Macario Ruíz Grijalba, reconoció el esfuerzo de las y los egresados, al señalar que la culminación de sus estudios representa el resultado de años de dedicación, disciplina y superación de retos.

Los graduados corresponden a programas como Administración, Contaduría Pública, Ingeniería en Gestión Empresarial, Electromecánica, Sistemas Computacionales, Mecánica y Mecatrónica.

Autoridades educativas y municipales coincidieron en que la formación de profesionistas es clave para el desarrollo económico y social de Ciudad Juárez, en un entorno que demanda capital humano altamente capacitado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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