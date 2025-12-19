Arranca Gobierno Municipal operativo invierno 2025 del programa Héroes Paisanos

Publicidad - LB2 -

Autoridades de los tres niveles coordinan acciones para recibir y proteger a connacionales que regresan al país por temporada vacacional.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – En el Puente Internacional Córdova Américas se llevó a cabo el arranque del programa Héroes Paisanos, operativo invierno 2025, mediante el cual autoridades de los tres órdenes de Gobierno coordinan acciones para recibir, orientar y brindar acompañamiento a las y los connacionales que regresan a México durante el periodo vacacional.

Durante la ceremonia, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que el Programa Paisano cuenta con más de tres décadas de operación, tiempo en el que se ha consolidado como una estrategia interinstitucional para reconocer a las y los mexicanos que viven en el extranjero y que contribuyen de manera significativa al desarrollo económico del país.

“México no es solamente su territorio, es su gente, así que les damos la bienvenida que se merecen porque ellos son tan mexicanas y mexicanos como nosotros”, expresó el alcalde juarense.

- Publicidad - HP1

El edil señaló que Ciudad Juárez comprende de manera especial la importancia del programa, al tratarse de una ciudad históricamente receptora de población migrante, por lo que este operativo representa más que un acto simbólico, al reflejar la corresponsabilidad entre instituciones para proteger y orientar a los paisanos durante su ingreso y tránsito por el país.

En su intervención, el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, subrayó que el programa se alinea con las prioridades de la política exterior mexicana, particularmente en la defensa de los derechos de los connacionales que residen en Estados Unidos y que visitan México en estas fechas.

“Tenemos que ofrecerles la mejor experiencia posible de regreso, y para eso autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan conjuntamente”, señaló el diplomático.

Ibarra Ponce de León destacó la Guía Paisano como una herramienta clave, ya que concentra información relevante sobre trámites, importación temporal de vehículos, franquicias y servicios disponibles durante el ingreso al país.

Por su parte, la titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Zaira Carrasco Flores, reconoció el sacrificio que implica para las y los paisanos vivir lejos de su lugar de origen, y reiteró que el objetivo institucional es garantizar su seguridad, integridad y el pleno respeto a sus derechos humanos durante su ingreso, estancia y retorno.

En el evento participaron representantes de instancias federales, estatales y municipales, así como mandos militares y de la Guardia Nacional, quienes forman parte del operativo conjunto que se desplegará durante la temporada invernal para fortalecer la atención y protección a las y los connacionales.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.