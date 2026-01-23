Arranca Centros Comunitarios concurso Cruzada por la Voz en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Niñas, niños y jóvenes participaron en la primera etapa del certamen realizado en el Centro Comunitario La Montada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios dio inicio al concurso Cruzada por la Voz, dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de impulsar el talento musical local y generar espacios de expresión artística en distintos sectores de la ciudad.

La primera etapa del certamen se desarrolló en el Centro Comunitario La Montada, donde las y los participantes ofrecieron interpretaciones que destacaron por su diversidad y calidad vocal, en un ambiente marcado por la participación comunitaria y el respaldo institucional al desarrollo cultural.

El jurado calificador estuvo integrado por el cantante Gerardo Fierro, así como por los licenciados en canto Juan Pablo Félix y Manuel Chacón, quienes evaluaron las presentaciones con base en criterios técnicos y artísticos.

Durante el arranque del evento, el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, subrayó la relevancia de fortalecer espacios que permitan a las juventudes desarrollar su potencial creativo.

“Esta iniciativa busca dar apoyo real a las juventudes para que puedan crecer, desenvolverse y fortalecer su visión artística”, expresó el funcionario.

El titular de la dependencia señaló que el concurso forma parte de una estrategia impulsada por la administración municipal para promover el arte y la cultura como herramientas de desarrollo social, además de reconocer el trabajo coordinado del personal de los Centros Comunitarios en la organización del evento.

Al finalizar esta primera jornada, el jurado dio a conocer a quienes avanzan a la siguiente etapa del certamen: Joel Martínez obtuvo el tercer lugar, Rafael Martínez se colocó en segundo, mientras que Jocelyn Carrillo fue reconocida como la ganadora de esta ronda inicial.

Con el arranque de la Cruzada por la Voz, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fomento del talento local y el fortalecimiento del desarrollo artístico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Ciudad Juárez.

