Aprueban regidores apoyo a programa de inteligencia artificial para el campo en Juárez

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Proyecto busca optimizar uso de agua mediante sensores en zonas agrícolas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo aprobaron un apoyo económico para impulsar un programa de inteligencia artificial enfocado al sector agrícola en la región.

Durante la reunión con personal de la Dirección General de Desarrollo Económico, se presentó el proyecto “Startup Chúuk”, el cual propone el uso de tecnología para mejorar la eficiencia en el uso del agua en actividades productivas.

El programa contempla la instalación de sensores en el suelo que permiten medir la humedad y optimizar el riego.

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De acuerdo con autoridades municipales, esta herramienta tecnológica permitirá a los productores tomar decisiones más precisas sobre la cantidad de agua necesaria, lo que representa una ventaja en una región con condiciones desérticas.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, explicó que este tipo de soluciones contribuyen a un ahorro significativo del recurso hídrico, al evitar el uso excesivo de agua en los cultivos.

La iniciativa busca fortalecer la productividad agrícola mediante el uso de innovación tecnológica.

Para la continuidad del proyecto, los desarrolladores solicitaron un apoyo de 160 mil pesos, recurso que fue aprobado por los regidores para su implementación.

Las autoridades señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos por modernizar el campo local y fomentar el uso de tecnologías que mejoren la sostenibilidad en la producción agrícola.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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