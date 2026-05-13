Aprueba Cabildo regularización de 51 lotes para familias juarenses

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Los predios fueron autorizados dentro del programa de Asentamientos Humanos durante la Sesión Ordinaria número 40.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó la enajenación a título oneroso de 51 lotes destinados a uso habitacional, como parte del programa de regularización impulsado por la Dirección General de Asentamientos Humanos.

La autorización se realizó durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 40, donde la coordinadora de la Comisión de Asentamientos Humanos, María Dolores Adame Alvarado, informó que todos los expedientes fueron revisados y analizados previamente por los integrantes de la comisión.

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La regidora señaló que no se detectaron anomalías en los procedimientos y destacó que las personas beneficiadas ya cubrieron el costo total correspondiente a los terrenos.

La regularización permitirá a las familias contar con certeza jurídica sobre sus propiedades, mediante la entrega de documentación oficial que acredita la posesión legal de los predios.

“Todos los dueños de los terrenos han cubierto el total del costo, por lo que no hay inconveniente para entregar el documento que legitime su propiedad”, indicó Adame Alvarado.

Durante la sesión, el ciudadano José Luis Barrios García agradeció al Ayuntamiento y a las autoridades municipales por los avances en los procesos de regularización de terrenos.

El ciudadano señaló que este tipo de acciones beneficia directamente a decenas de familias juarenses que durante años buscaron obtener seguridad jurídica sobre sus viviendas.

“No vengo a criticar, no vengo a confrontar, no vengo a señalar. Vengo a agradecer una actuación de esta administración donde 90 familias se han visto beneficiadas”, expresó.

Barrios García reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos, así como del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del director de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó realizar una sesión extraordinaria el próximo 27 de mayo, en la que se entregará el Reconocimiento en el Servicio Público del Municipio de Juárez.

El regidor Pedro Alberto Matus Peña explicó que esta distinción busca reconocer a trabajadores municipales que destacan por realizar labores adicionales en beneficio de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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