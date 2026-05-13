Aprueba Cabildo nombrar parque en honor al primer egresado titulado del ITCJ

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El espacio público llevará el nombre de Eduardo Rivera Alvarado, reconocido por su trayectoria académica y de servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó reasignar el nombre de un parque municipal en reconocimiento al licenciado y contador público Eduardo Rivera Alvarado, primer egresado titulado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), actualmente Tecnológico Nacional de México campus ITCJ.

La propuesta fue presentada por la institución educativa y analizada por la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, para posteriormente ser aprobada durante la sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

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El espacio conocido como Parque San Ángel, ubicado entre las calles María Luisa Montoya, María Dolores Álvarez, María Dolores Acosta y Cruz M. de Valles, llevará oficialmente el nombre de “Parque Licenciado Contador Público Eduardo Rivera Alvarado”.

Como parte del acuerdo aprobado, también se colocará una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria académica y de servicio público del homenajeado, quien dedicó más de cuatro décadas al desarrollo del ITCJ.

“Eduardo Rivera Alvarado representa un ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso con la educación y con el desarrollo de la ciudad”, expresó el director del TecNM-ITCJ, Mario Macario Ruiz Grijalva.

Durante la sesión, Rivera Alvarado agradeció el reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento y señaló que representa uno de los mayores honores recibidos a lo largo de su vida profesional.

El homenajeado destacó que Ciudad Juárez fue fundamental en su formación personal y profesional, al enseñarle el valor de la familia, el trabajo y el compromiso con la comunidad.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó un apoyo económico para la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, destinado al desarrollo de actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la ciudad.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, informó que el recurso permitirá realizar eventos como el Día Internacional de los Museos, el Sexto Encuentro Binacional de Red de Museos y Centros Culturales, Noches de Museos y el Festival de Música en Otoño.

“El apoyo solicitado será destinado a cubrir gastos operativos, administrativos y de organización relacionados con dichas actividades culturales”, explicó el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña.

Asimismo, el Cabildo autorizó un apoyo económico de 350 mil pesos para la remodelación y adecuación del Monumento Rotario, infraestructura con más de 30 años de antigüedad que requiere trabajos de rehabilitación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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