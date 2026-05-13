Institucionaliza Cabildo de Juárez el Día Municipal de la Esclerosis Múltiple

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El Ayuntamiento aprobó conmemorar cada 29 de mayo con actividades de sensibilización y edificios iluminados en color naranja.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó institucionalizar el 29 de mayo como el Día Municipal de la Esclerosis Múltiple, con el propósito de promover la visibilidad, información y sensibilización social sobre esta enfermedad.

La decisión fue avalada durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 40, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, donde el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio lectura a la propuesta presentada por integrantes de la Comisión Edilicia de Salud.

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El regidor Héctor Hugo Avitia Corral señaló que la iniciativa contempla la realización de campañas informativas, jornadas de orientación, conferencias y actividades de difusión relacionadas con la esclerosis múltiple.

Como parte de la conmemoración, el Municipio iluminará de color naranja edificios y monumentos públicos emblemáticos, en señal de apoyo y solidaridad con las personas diagnosticadas con esta enfermedad y sus familias.

“Es necesario que la comunidad conozca la enfermedad y cómo cambia la vida de quienes la padecen”, expresó Karina Orozco Delgado, representante de personas con esclerosis múltiple.

Durante la sesión, también se anunció la realización de una carrera el próximo 30 de mayo a las 7:00 de la mañana, en modalidades recreativa y competitiva, con el objetivo de generar conciencia sobre esta condición de salud.

La regidora Sandra García Ramos informó que el evento busca acercar información a la ciudadanía y fomentar la empatía hacia quienes viven con la enfermedad.

En otro de los puntos aprobados durante la sesión, el Cabildo acordó enviar un exhorto al Gobierno del Estado para que garantice el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad usuarias del transporte público en Ciudad Juárez.

La propuesta fue presentada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quien señaló que muchas personas adultas mayores y con discapacidad enfrentan dificultades para utilizar el transporte urbano debido a la falta de accesibilidad en las unidades y la ausencia de apoyo por parte de algunos operadores.

“Esta situación limita el derecho de las personas a trasladarse de manera segura y digna”, indicó la edil.

El exhorto plantea que las autoridades estatales implementen acciones orientadas a mejorar la accesibilidad del transporte público, con perspectiva de género y atención prioritaria para mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad.

El punto de acuerdo recibió respaldo de diversos integrantes del Cabildo, quienes coincidieron en la necesidad de ampliar las condiciones de accesibilidad en todo el sistema de transporte urbano de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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