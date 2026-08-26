Aprueba Cabildo reconocer legado de Adelaida Velarde “La Adelita”

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La explanada frente al Museo de la Revolución en la Frontera será nombrada Plaza Adelaida Velarde.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento aprobó diversas acciones para enaltecer el nombre y legado de Adelaida Velarde Pérez, conocida como “La Adelita”, figura vinculada a la Revolución Mexicana y originaria de esta frontera.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 47, encabezada por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se acordó nombrar Plaza Adelaida Velarde a la explanada ubicada frente al Museo de la Revolución en la Frontera, sobre la avenida 16 de Septiembre.

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El acuerdo también contempla la colocación de una placa conmemorativa dedicada a Adelaida Velarde Pérez, con el propósito de preservar su memoria y destacar su papel dentro de uno de los procesos históricos más relevantes del país.

La propuesta fue presentada ante la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural por la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara.

El regidor José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, señaló que el reconocimiento busca recuperar y difundir la memoria de “La Adelita”, así como visibilizar la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, Adelaida Velarde participó como integrante de la Cruz Blanca y desempeñó labores de enfermería para atender a personas heridas durante los enfrentamientos revolucionarios.

También se destacó que realizó actividades de apoyo a las fuerzas revolucionarias, entre ellas el cuidado de campamentos, abastecimiento y labores de inteligencia.

Como parte del acuerdo, el Ayuntamiento aprobó considerar el 8 de septiembre de cada año como fecha para organizar una festividad en honor a Adelaida Velarde, tomando como referencia la fecha reconocida como su natalicio.

La jornada tendrá carácter cívico, artístico y cultural, con el objetivo de promover, preservar y difundir la memoria de “La Adelita”, además de resaltar el papel de las mujeres en la historia y en los procesos de transformación social del país.

Durante la misma sesión, Cabildo aprobó modificar la edad mínima para participar en el “Reconocimiento a la Trayectoria de Vida”, por lo que a partir del próximo año será de 60 años y no de 65, como se mantuvo hasta 2026.

La regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión de Familia y Asistencia Social, indicó que la modificación busca ampliar la participación de personas que, a través de su trayectoria, hayan realizado aportaciones relevantes a la comunidad.

En la edición 2026, el reconocimiento fue otorgado a Jaime Solorio Herrada, seleccionado entre siete propuestas por su trayectoria de servicio voluntario a la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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