Imparten taller de Cultura de Paz a jóvenes y comités ciudadanos

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La capacitación se realizó en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza y reunió a 122 participantes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Personal del Gobierno Federal, en coordinación con la Coordinación de Atención Ciudadana, impartió el Taller de Sensibilización en Cultura de Paz a integrantes de Jóvenes Unen Al Barrio, Comités de Paz y funcionarios municipales.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Naranja, con el objetivo de promover la prevención de la violencia, fortalecer entornos seguros y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

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La titular de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el taller fue dirigido a 122 personas y tuvo como sede la Biblioteca Pública Municipal Bonanza.

La funcionaria señaló que la capacitación fue impartida por personal vinculado a Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la sensibilización comunitaria, la prevención de la violencia y la importancia del diálogo como herramienta para construir espacios de convivencia pacífica.

Magdalena Reyes, encargada de impartir el taller, destacó que el Día Naranja, conmemorado el día 25 de cada mes, debe entenderse como un recordatorio para mantener acciones permanentes contra la violencia.

“Buscamos reflexionar sobre la prevención de la violencia y fomentar entornos seguros mediante el diálogo”.

Reyes señaló que la erradicación de la violencia requiere un esfuerzo sostenido durante todo el año, con participación de autoridades, organizaciones y ciudadanía.

También reconoció el trabajo que realizan integrantes de Jóvenes Unen Al Barrio y de los Comités de Paz en favor de la comunidad, al participar en acciones de prevención y fortalecimiento social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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