Implementará Seguridad Vial operativo especial por regreso a clases

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Policías viales serán desplegados en zonas escolares para proteger a estudiantes y agilizar el tránsito vehicular.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y familias durante el regreso a clases.

La corporación informó que el despliegue también busca agilizar el flujo vehicular en diferentes zonas escolares de Ciudad Juárez, donde se prevé un incremento en la circulación durante los horarios de entrada y salida.

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Como parte del operativo, se asignarán policías viales a distintos puntos de la ciudad para realizar labores de crucero y apoyo a peatones y automovilistas.

Uno de los puntos de atención será la avenida Tecnológico, desde la calle Morelia hasta Agua Caliente, donde habrá presencia de agentes de 7:15 a 8:15 de la mañana y de 3:30 a 4:15 de la tarde.

También se brindará apoyo en la avenida Heroico Colegio Militar, en los cruces con Plutarco Elías Calles y calle Universidad, así como en la entrada peatonal del ICSA, en horarios de 6:45 a 7:30 de la mañana y de 8:40 a 9:30 de la mañana.

La corporación informó que habrá presencia vial en el cruce de avenida Ejército Nacional y avenida De las Torres, de 7:00 a 8:00 de la mañana, así como en el bulevar Antonio J. Bermúdez y bulevar Juan Pablo II, de 7:15 a 8:00 de la mañana.

Además, Seguridad Vial dará cobertura especial en entradas y salidas de escuelas distribuidas en diferentes distritos de la ciudad, con el propósito de reducir riesgos y ordenar la movilidad en los alrededores de los planteles.

La dependencia recomendó a los conductores salir con anticipación, respetar los límites de velocidad en zonas escolares, atender las indicaciones de los oficiales y ceder el paso a peatones y vehículos.

También llamó a evitar estacionarse en doble fila, una práctica que genera congestionamientos y aumenta el riesgo de incidentes en los horarios de mayor afluencia.

La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes y fortalecer la responsabilidad de quienes transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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