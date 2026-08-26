Participa Juárez en encuentro regional de ciudades resilientes de América Latina

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La Coordinación de Resiliencia compartió experiencias y fortaleció herramientas para atender retos urbanos de largo plazo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Personal de la Coordinación de Resiliencia del Municipio de Juárez participó en la reunión regional de oficinas de resiliencia de América Latina, espacio orientado a la capacitación y al intercambio de experiencias entre ciudades.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arleth Hidalgo González, informó que este tipo de encuentros permite compartir buenas prácticas con otras localidades de la región y fortalecer las herramientas necesarias para impulsar acciones en beneficio de la comunidad juarense.

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Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la consolidación de la resiliencia como una visión transversal en las ciudades, así como la necesidad de fortalecer capacidades locales para responder a retos sociales, ambientales y urbanos.

La participación de Ciudad Juárez forma parte del trabajo que se desarrolla en coordinación con la Red de Ciudades Resilientes, organismo que promueve espacios de aprendizaje, colaboración e intercambio entre las localidades que la integran.

Hidalgo González agradeció a Resilient Cities Network por generar espacios de colaboración regional y reconoció el acompañamiento brindado a las ciudades participantes para fortalecer sus estrategias en materia de resiliencia.

La funcionaria también dio la bienvenida a Malcolm Campbell, quien a partir del 31 de agosto asumirá como Gerente Sénior de Programas y Participación de la Red de Ciudades Resilientes.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener alianzas, compartir experiencias y contribuir a una agenda común que permita atender los desafíos que enfrentan las ciudades desde una perspectiva de largo plazo.

De acuerdo con Hidalgo González, estas acciones se suman a la estrategia encabezada por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para consolidar un Juárez más preparado, sostenible y con mayores capacidades de respuesta.

La Coordinación de Resiliencia continuará participando en espacios de capacitación y colaboración que contribuyan al fortalecimiento de políticas públicas y acciones encaminadas a construir una ciudad con visión local y regional de largo plazo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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