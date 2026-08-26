Aprueba Ayuntamiento nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Juárez

Publicidad - LB2 -

El ordenamiento sustituirá al reglamento vigente desde 2007 y entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Municipal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento aprobó en sesión de Cabildo el nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Juárez, con el propósito de actualizar el marco normativo y fortalecer la prevención, atención y sanción de casos de maltrato y abandono.

Durante la sesión, la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, coordinadora de la Comisión Edilicia de Gobernación, informó que el nuevo ordenamiento sustituirá al Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, vigente desde 2007.

- Publicidad - HP1

La actualización contempla reformas, modificaciones y derogaciones a disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal y del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante, Policía y Buen Gobierno, con el objetivo de armonizarlos con las nuevas reglas en materia de bienestar animal.

Valenzuela Martínez destacó que el reglamento fue elaborado mediante un proceso de análisis y participación ciudadana, que incluyó cinco sesiones conjuntas de las comisiones de Gobernación y de Ecología y Protección Civil.

En ese proceso participaron médicos veterinarios, instituciones académicas, asociaciones protectoras, activistas, rescatistas y ciudadanía, quienes realizaron aportaciones para integrar el nuevo marco normativo.

La regidora explicó que el reglamento establece con mayor claridad las obligaciones de quienes tienen una mascota, así como las atribuciones de las autoridades municipales para intervenir ante situaciones de riesgo, maltrato o abandono.

Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil, señaló que el ordenamiento representa un nuevo punto de partida para atender temas como protección animal, tutela responsable, esterilización, adopción, atención de denuncias, animales comunitarios y consecuencias para quienes abandonen o maltraten animales.

La edil resaltó que el bienestar animal mantiene una relación directa con la salud pública, la seguridad, el medio ambiente y la convivencia comunitaria, por lo que debe ser atendido como una política pública integral.

El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció la participación de los distintos sectores sociales que contribuyeron a la elaboración del reglamento y señaló que se trata de uno de los ordenamientos con mayor participación ciudadana.

El alcalde recordó que este proceso forma parte de una transición iniciada en administraciones anteriores, con el traslado de funciones del ámbito estatal al municipal y el fortalecimiento de la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Ortiz Orpinel informó que el Reglamento de Bienestar Animal será publicado en la Gaceta Municipal el martes 1 de septiembre y que entraría en vigor al día siguiente para su aplicación.

“DABA podrá aplicar algunas de las sanciones, hay algunas que son del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, pero depende de la situación es como lo van a estar aplicando”.

El alcalde señaló que la Dirección de Atención y Bienestar Animal podrá interponer infracciones conforme al sistema de Justicia Cívica, aunque subrayó que el objetivo principal será promover la concientización ciudadana sobre el cuidado responsable de las mascotas.

“Se tienen que hacer campañas de concientización de que si se tiene una mascota se le debe de dar un cuidado y vida digna, para avanzar en una conciencia ciudadana y evitar las multas”.

Ortiz Orpinel indicó que las sanciones están contempladas en el reglamento, pero afirmó que la autoridad buscará privilegiar el diálogo, la orientación y la solución de los problemas antes de recurrir a multas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.