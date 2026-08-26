Donará Municipio predio a CFE para subestación eléctrica en el suroriente

Publicidad - LB2 -

El terreno se ubica en avenida De las Torres y Hacienda de las Torres; la obra proyecta una inversión de 69.7 mdp.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento aprobó la donación de un predio municipal a CFE Distribución, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, para la construcción de una subestación eléctrica en el suroriente de Ciudad Juárez.

El acuerdo fue avalado durante la sesión de Cabildo de este miércoles, con el propósito de fortalecer la infraestructura y la capacidad de distribución de energía eléctrica en una zona de crecimiento habitacional, industrial y comercial.

- Publicidad - HP1

El terreno cuenta con una superficie de 9 mil 342.954 metros cuadrados y se encuentra ubicado en la avenida De las Torres y calle Hacienda de las Torres, dentro del fraccionamiento Parque Industrial Los Bravos 2.

El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, explicó que el predio es un bien de dominio público municipal identificado como polígono A de la manzana pública del citado fraccionamiento, cuyo destino será la construcción y operación de una subestación eléctrica.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, destacó la relevancia del proyecto ante el crecimiento que registra Ciudad Juárez y el incremento en la demanda de energía.

De acuerdo con la información presentada ante la Comisión de regidores, la construcción de la subestación representa una inversión aproximada de 69.7 millones de pesos.

Escalante Ramírez señaló que la donación constituye una aportación para fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad, especialmente en sectores donde se requiere mayor capacidad de suministro y distribución.

La regidora resaltó que el predio deberá utilizarse exclusivamente para el fin establecido en el acuerdo, por lo que la infraestructura que se construya tendrá que contribuir a atender las necesidades de la población y acompañar el crecimiento urbano e industrial de Juárez.

Durante la misma sesión de Cabildo, también se aprobó un dictamen de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos para autorizar la enajenación de 37 lotes de uso habitacional, como parte del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.

La regidora María Dolores Adame Alvarado, coordinadora de dicha comisión, señaló que esta medida representa un avance para que familias juarenses puedan contar con certeza jurídica sobre sus viviendas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.