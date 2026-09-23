Aprueba Ayuntamiento lineamientos del Presupuesto Participativo 2027

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Cabildo avaló propuestas en participación ciudadana, seguridad vial, inclusión, desarrollo urbano y apoyos a organismos civiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez aprobó los lineamientos del Presupuesto Participativo para el ejercicio 2027, durante la sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, informó que los lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, como parte de las disposiciones que regulan este mecanismo de participación ciudadana.

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Durante la sesión también fueron aprobadas propuestas relacionadas con seguridad vial, inclusión, desarrollo urbano y apoyos económicos a organismos de la sociedad civil.

El regidor y coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, Alejandro Alberto Jiménez Vargas, reconoció el trabajo de la Dirección de Participación Ciudadana y de su Consejo Consultivo para fortalecer la intervención de la comunidad en la toma de decisiones públicas.

El edil señaló que Ciudad Juárez se ha consolidado como referente estatal y nacional en la implementación del Presupuesto Participativo, como herramienta para que la ciudadanía proponga y decida proyectos de beneficio comunitario.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento aprobó una reforma al Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, en el Artículo 106, fracción VI, orientada a fortalecer condiciones de seguridad vial, accesibilidad e inclusión.

La regidora y coordinadora de la Comisión de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, explicó que las nuevas disposiciones contemplan medidas de protección razonables y proporcionales para niñas, niños y adolescentes, así como para personas con discapacidad y movilidad reducida.

De acuerdo con la regidora, la reforma busca que la actuación de la autoridad se realice con respeto a la dignidad, autonomía y derechos de las personas, además de reforzar el apoyo institucional cuando sea necesario.

Los integrantes del Ayuntamiento también aprobaron apoyos económicos para organismos y proyectos vinculados con inclusión, desarrollo económico, deporte y educación.

El regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, informó que entre los beneficiarios se encuentran Fundación Juárez Integra, Chihuahua Global EDC y Amigos de la Fundación Mascareñas.

Además, se aprobó un apoyo destinado al evento conmemorativo por el 30 aniversario de la Carrera Chupacabras 100 kilómetros.

Durante la sesión ordinaria, la síndica Ana Carmen Estrada García presentó su octavo informe trimestral, en el que dio cuenta de acciones de vigilancia relacionadas con rendición de cuentas, procesos administrativos, ejercicio de recursos públicos y supervisión de obra pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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