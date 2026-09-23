Disfrutan adultos mayores del Mezquital recorrido por Museo Juan Gabriel

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Integrantes del Centro Comunitario Mezquital participaron en una actividad cultural y de convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personas adultas mayores del Centro Comunitario Mezquital participaron en un recorrido por el Museo Juan Gabriel, como parte de las acciones orientadas a promover espacios de convivencia, integración y acceso a la cultura.

La visita fue organizada por personal de Centros Comunitarios y se llevó a cabo el martes, con la participación de integrantes del grupo de adultos mayores que acuden a ese espacio municipal.

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Durante el recorrido, las y los participantes conocieron diversos aspectos de la vida y trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, así como facetas personales relacionadas con su pensamiento, creencias y experiencias.

La actividad permitió a las personas adultas mayores acercarse al legado de uno de los artistas más representativos de Ciudad Juárez, además de compartir una jornada de convivencia fuera de su espacio habitual.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de mantener actividades dirigidas a este sector de la población, al considerar que contribuyen a fortalecer la convivencia y generar nuevas experiencias.

“Este recorrido por el Museo Juan Gabriel les permitió conocer una parte importante de la historia y cultura de nuestra ciudad, pero también compartir y disfrutar como grupo”.

Rodríguez Giner señaló que los Centros Comunitarios continuarán trabajando en la generación de actividades que atiendan las necesidades de las personas adultas mayores.

El funcionario indicó que estas acciones buscan favorecer su participación activa en espacios comunitarios, culturales y recreativos.

Las y los integrantes del grupo del Centro Comunitario Mezquital expresaron satisfacción por la experiencia y disfrutaron el recorrido, en el que pudieron conocer de manera cercana diferentes aspectos de la vida y legado del Divo de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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