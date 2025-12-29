Apoya Gobierno Municipal a juarenses afectados en accidente del Tren Interoceánico

Publicidad - LB2 -

Brindan respaldo económico y gestiones médicas a una familia lesionada en Oaxaca.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca, en el que resultaron lesionados tres ciudadanos originarios de Ciudad Juárez, el Gobierno Municipal activó un esquema de apoyo inmediato por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

La atención a los afectados se canalizó a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, dependencia que logró ubicar a las personas accidentadas y establecer contacto directo con sus familiares para conocer sus necesidades más urgentes.

La titular de la coordinación, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que, siguiendo la indicación del alcalde, se otorgó apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentación, ya que la familia no cuenta con parientes en Oaxaca ni con los recursos suficientes para solventar su estancia.

“Siguiendo la indicación del alcalde estamos al tanto de lo que se requiera, por lo que se les ha hecho llegar el apoyo económico para sus gastos de hospedaje y alimentación”, explicó la funcionaria.

Detalló que Juan Iglesias, su esposa y su hijo se encuentran internados en un hospital de Oaxaca. Aunque los tres están fuera de peligro, uno de ellos permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada, el padre de familia fue quien resultó menos lesionado, mientras que su hijo, de 20 años de edad, presenta una lesión que requiere una intervención quirúrgica en uno de sus brazos.

Mendoza Mendoza señaló que el Gobierno Municipal también estableció contacto con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, a fin de gestionar un posible traslado del joven a Ciudad Juárez, procedimiento que dependerá de las recomendaciones médicas y de la evolución del paciente.

La funcionaria indicó que el municipio mantendrá el acompañamiento a la familia para agilizar trámites y atender cualquier requerimiento adicional, en concordancia con la instrucción del alcalde de priorizar el bienestar y la seguridad de los juarenses, quienes, de acuerdo con la autoridad, realizaron el viaje con la intención de apoyar a comunidades de aquella región del país.

