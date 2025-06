Anuncian jornada gratuita de esterilización de mascotas para este 21 y 22 de junio

Publicidad - LB2 -

El próximo sábado y domingo se llevará a cabo la campaña de esterilización de mascotas en las instalaciones de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

Ciudad Juárez, Chih .- Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, invitó a los juarenses a aprovechar el servicio gratuito y registrarse en https://basedaba.mx/

Indicó que es importante ingresar a la página y darle clic en la pestaña “ver campañas”. Posteriormente aparecerán dos cuadros: Jornada 3 y Jornada 4. En cada uno se muestra la fecha, por lo que el interesado debe ver si prefiere acudir el sábado 21 de junio o el domingo 22.

Las personas deberán presionar el ícono de WhatsApp donde indica “Preregistrarme”. Ahí se envía la información, mientras que DABA estará confirmando el registro.

Las esterilizaciones están dirigidas a perros y gatos y se programarán a partir de las 7:00 de la mañana. Los requisitos para las mascotas son tener 12 horas de ayuno, buen estado físico, no tener bajo peso, no estar lactando y no tener garrapatas. Las hembras en celo sí pueden ser esterilizadas.

En el lugar se ofrecerá también la aplicación del microchip.

Arredondo Salinas indicó que es importante esterilizar a las mascotas, ya que esto ayuda a reducir la sobrepoblación de animalitos en situación de calle, además de que mejora la calidad de vida de las mascotas.

Comentó que el cupo es limitado, por lo que es importante registrarse con tiempo.

Las instalaciones de DABA se encuentran en la calle Tarzán, en el interior del parque El Chamizal.

