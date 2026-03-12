Anuncia Secretaría de Turismo ExpoViaja 2026 en la ciudad de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El evento turístico celebrará su 20 aniversario y reunirá a más de 50 expositores del sector.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la realización de ExpoViaja 2026, evento que se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

La exposición, que este año celebra su 20 aniversario, reunirá en un solo espacio la oferta turística regional, nacional e internacional, con el objetivo de acercar al público distintas opciones para planear sus próximas vacaciones.

Durante ambos días, las y los visitantes podrán conocer paquetes turísticos, tarifas especiales y recibir asesoría directa de agencias de viajes, touroperadores, hoteles y prestadores de servicios turísticos, así como de aerolíneas participantes.

El costo de entrada será de 20 pesos, monto que permitirá el acceso durante los dos días del evento. Además, las autoridades informaron que el pago será reembolsable en caso de que el visitante adquiera algún servicio dentro de la exposición.

La Secretaría de Turismo informó que todos los expositores cuentan con su Registro Nacional de Turismo, requisito que busca brindar mayor certeza y confianza a los consumidores al momento de contratar servicios turísticos.

En el lobby del recinto, la dependencia estatal instalará un espacio informativo dedicado a promover los destinos turísticos del estado de Chihuahua, con el propósito de incentivar el turismo regional.

Además, se ofrecerá una experiencia digital inmersiva, donde a través de contenido audiovisual se mostrará parte de la oferta natural, cultural y turística del estado para visitantes nacionales e internacionales.

Las y los asistentes también podrán acceder a información digital mediante códigos QR, los cuales dirigirán a folletos con detalles sobre las regiones turísticas de Chihuahua, así como a calendarios de eventos relacionados con turismo de aventura e identidad regional.

La presentación del evento fue encabezada por Germán Orrantia, director de Promoción Turística; Luis de la Riva, secretario técnico de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua; Adalberto Castro, representante de ExpoViaja 2026; y Raúl Flores, coordinador de ventas de VTO Operadora Mayorista.

