Anuncia Pérez Cuéllar recorrido por Chihuahua para fortalecer la Cuarta Transformación

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El alcalde con licencia afirmó que existe un ánimo de cambio en la entidad y llamó a mantener la unidad de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).- El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a encabezar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que iniciará un recorrido por los distintos municipios del estado con el propósito de fortalecer la organización territorial de Morena y sus aliados, al considerar que existe un amplio respaldo ciudadano al proyecto de la Cuarta Transformación.

El aspirante señaló que durante sus recorridos por diferentes regiones de la entidad ha encontrado una población que expresa inconformidad con el actual gobierno estatal, situación que, afirmó, ha favorecido el crecimiento del movimiento político que representa.

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“Vamos a recorrer todo el estado, porque conocemos la aspiración de cambio que existe en Chihuahua”.

Pérez Cuéllar sostuvo que el ambiente social es favorable para Morena y aseguró que en diversas comunidades ha recibido manifestaciones de ciudadanos que consideran insuficiente la atención de la administración estatal.

De cara al proceso electoral de 2027, el morenista indicó que uno de los principales desafíos será preservar la unidad interna del partido, con el objetivo de llegar fortalecidos a la contienda por la gubernatura.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado con los partidos aliados para consolidar un proyecto competitivo en el estado y fortalecer la estructura política en todas las regiones de Chihuahua.

“El ánimo social está a favor de la Cuarta Transformación y en cada territorio encontramos ciudadanos que se sienten abandonados por la gobernadora”.

Finalmente, afirmó que las condiciones para competir por la gubernatura comenzaron a construirse desde ahora y expresó su confianza en que la organización territorial y la cohesión entre los distintos grupos que respaldan la Cuarta Transformación permitirán alcanzar la victoria en las elecciones de 2027.

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