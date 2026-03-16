Anuncia Pérez Cuéllar que aportará de forma privada a convocatoria de apoyo a Cuba

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El alcalde de Ciudad Juárez informó que se sumará de manera personal al llamado de cooperación promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció que participará de manera privada en la convocatoria de apoyo a Cuba realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una aportación económica personal.

El edil señaló que analiza el monto que destinará a esta cooperación, la cual —subrayó— realizará a título individual y no como parte de alguna acción institucional del Gobierno Municipal.

“Sí lo haré de manera privada, sí voy a aportar, estoy revisando la cantidad”.

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Pérez Cuéllar explicó que en México existe una tradición histórica de solidaridad con Cuba, que a lo largo de distintas administraciones federales ha incluido diversas formas de apoyo hacia la isla.

El alcalde reiteró que su contribución será personal y evitó detallar la cantidad que aportará.

“No diré la cantidad, no quiero presumir cuánto vamos a depositar”.

Asimismo, comentó que actualmente Cuba enfrenta presiones internacionales, particularmente por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ha complicado su situación económica.

Ante este panorama, consideró importante mantener gestos de solidaridad, por lo que confirmó que se sumará a la convocatoria de cooperación promovida recientemente.

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