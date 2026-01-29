Movil - LB1A -
enero 29, 2026 | 14:06
Presidencia Municipal

Anuncia Municipio día de asueto para empleados este lunes 2 de febrero

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Staff
La suspensión de labores se debe a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El próximo lunes 2 de febrero será día de asueto para las y los empleados municipales, con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informó la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal.

La titular del área explicó que la suspensión de labores se encuentra establecida en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Interior del Municipio de Juárez, el cual fija las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos.

“De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, así como al Reglamento Interior del Municipio de Juárez, se establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero”.

La funcionaria detalló que durante 2026 el día de descanso corresponde al lunes 2 de febrero, por lo que las actividades administrativas del Municipio se reanudarán el martes 3 de febrero, en los horarios habituales de cada dependencia.

Ante ello, se exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites con anticipación, ya sea este viernes o a partir del martes, para evitar contratiempos por el cierre temporal de oficinas.

La autoridad municipal recordó que la promulgación de la Constitución de 1917 fue resultado del Congreso Constituyente, convocado para reformar la Carta Magna de 1857 y atender las demandas sociales surgidas a partir de la Revolución Mexicana de 1910, documento que sentó las bases del marco jurídico vigente en el país.

