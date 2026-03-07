Anuncia JuárezBus modificación de rutas por concentraciones del 8 de marzo

Publicidad - LB2 -

El servicio de las líneas BRT-2 y BRT-3 tendrá ajustes temporales en estaciones y paraderos del centro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el sistema JuárezBus realizará modificaciones temporales en las rutas BRT-2 y BRT-3 este domingo 8 de marzo, debido a concentraciones programadas en distintos puntos de la zona centro de la ciudad.

Los ajustes entrarán en vigor a partir de las 11:00 horas y permanecerán activos hasta que concluyan las actividades previstas durante la jornada.

Durante este periodo permanecerán cerradas las estaciones López Mateos, Monumental, Del Charro, Lago de Pátzcuaro, San Lorenzo, Vicente Guerrero, Francisco Márquez y Américas.

Asimismo, quedarán fuera de servicio los paraderos Casa de Juan Gabriel, Parque Borunda, Ramón Corona, 5 de Mayo y Catedral, correspondientes a las líneas BRT-2 y BRT-3.

Como alternativa, las estaciones habilitadas para ascenso y descenso de pasajeros serán Ex Aduana, ITCJ y Pedro Rosales, con el fin de mantener la operación del sistema en la zona.

La línea BRT-1 continuará operando con normalidad, sin afectaciones en su recorrido habitual.

Las unidades de las líneas afectadas utilizarán una ruta alterna hacia el centro desde la estación ITCJ, incorporándose a la avenida De la Raza, para continuar por avenida Insurgentes, girar hacia avenida Paso del Norte y posteriormente avanzar por avenida Vicente Guerrero hasta la estación Ex Aduana.

En el trayecto de regreso, los camiones tomarán la calle Manuel Acuña para reincorporarse a avenida Insurgentes y posteriormente a avenida De la Raza, retomando así su recorrido habitual.

La Operadora de Transporte exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones en sus traslados y mantenerse informada a través de los canales oficiales del sistema. Para mayor información, las personas usuarias pueden comunicarse a la línea de atención 656 852 7384.

