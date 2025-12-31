Movil - LB1A -
    diciembre 31, 2025 | 11:00
    Juárez / El Paso

    Anuncia Gobierno de Chihuahua suspensión de labores por festejos de Año Nuevo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Oficinas estatales cerrarán el 1 de enero y retomarán actividades el viernes 2.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que con motivo de los festejos de Año Nuevo, este miércoles 31 de diciembre la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, suspenderá la atención al público a partir de las 12:00 horas, mientras que el jueves 1 de enero todas las oficinas estatales permanecerán cerradas.

    Las autoridades estatales precisaron que las actividades se reanudarán de manera normal el viernes 2 de enero, en los horarios habituales de atención al público en todas las dependencias.

    El representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, exhortó a la ciudadanía a anticipar la realización de sus trámites y a utilizar las plataformas digitales disponibles, con el fin de evitar contratiempos durante el periodo de asueto.

    En materia de Recaudación de Rentas, se informó que permanecerá habilitado el portal digital para agendar citas y realizar diversos servicios en línea, lo que permitirá a las y los usuarios continuar con algunos trámites sin acudir de manera presencial.

    Respecto a la Coordinación Estatal de Licencias, se detalló que no habrá atención al público el jueves 1 de enero, aunque las personas interesadas podrán programar citas en línea para fechas posteriores.

    La Oficina del Registro Civil operará únicamente con personal de guardia para atender emergencias relacionadas con defunciones, mientras que para otros servicios se recomendó el uso de cajeros automáticos instalados en distintos puntos de la ciudad.

    Finalmente, se dio a conocer que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá guardias activas durante el día de asueto, con el objetivo de brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la región fronteriza.

