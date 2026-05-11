Analizan regidores temas que serán votados en próxima sesión de Cabildo

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Entre los asuntos destacan movilidad para personas con discapacidad, apoyos culturales y reconocimiento a pacientes con esclerosis múltiple.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez analizaron diversos proyectos de acuerdo y exhortos durante la Sesión Previa de Cabildo número 40, los cuales serán sometidos a votación en la Sesión Ordinaria programada para el próximo 13 de mayo.

Entre los temas abordados se encuentra un exhorto dirigido al Gobierno del Estado para fortalecer las condiciones de accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad en el sistema de transporte público de la ciudad.

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La propuesta fue presentada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quien señaló que integrantes de la comunidad han manifestado dificultades para abordar unidades de transporte debido a la falta de espacios adecuados para sillas de ruedas, muletas y andadores.

Regidores de distintas fracciones respaldaron la iniciativa al considerar necesario reforzar la empatía y accesibilidad en el transporte público, particularmente para personas con movilidad reducida.

“Las unidades no cuentan con espacios adecuados para personas con problemas de movilidad”.

Durante la sesión, la Comisión de Hacienda también propuso otorgar un apoyo económico de un millón de pesos a la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez para fortalecer actividades artísticas y culturales.

El coordinador de la comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, explicó que el recurso permitirá cubrir gastos operativos y apoyar eventos como el Día Internacional de los Museos, el Sexto Encuentro Binacional de Museos y el Festival de Música en Otoño.

Asimismo, se presentó una solicitud de apoyo por 350 mil pesos para remodelar el Monumento Rotario, espacio que requiere adecuaciones tras más de tres décadas de funcionamiento.

Otro de los proyectos analizados contempla instituir el 29 de mayo como “Día Municipal de la Esclerosis Múltiple”, con actividades de concientización y la iluminación de edificios públicos en color rojo.

“La iniciativa busca visibilizar enfermedades crónicas y neurológicas que frecuentemente permanecen fuera de la conversación pública”.

El coordinador de la Comisión de Salud, Héctor Hugo Avitia Corral, explicó que la propuesta surgió en conjunto con colectivos locales para generar mayor visibilidad y respaldo hacia personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Además, el Cabildo analizará la realización de una sesión extraordinaria el próximo 27 de mayo para entregar el Reconocimiento al Servicio Público del Municipio de Juárez.

Entre los asuntos incluidos también se encuentra dejar sin efectos la entrega gratuita de un terreno municipal de 10 mil metros cuadrados previamente otorgado a la Diócesis de Ciudad Juárez, luego de que la propia institución solicitó su devolución debido a costos relacionados con impuestos y falta de uso del predio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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