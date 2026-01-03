Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 3, 2026 | 15:06
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Amplía JMAS uso de agua tratada para riego de parques en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Instalan 900 metros de línea morada y una toma directa en atención a solicitudes vecinales.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) avanzó en la ampliación de la red de agua tratada para el riego de áreas verdes, con la instalación de 900 metros de tubería de línea morada en una zona habitacional de la ciudad, como parte de una estrategia para optimizar el uso del recurso hídrico.

    Los trabajos se realizaron sobre la calle Canario, donde personal del departamento de Agua Tratada colocó tubería de entre 4 y 8 pulgadas de diámetro, además de habilitar una toma directa para un parque del sector, en respuesta a solicitudes presentadas por vecinos de la zona.

    - Publicidad - HP1

    La arquitecta Daniela Quintero explicó que la intervención aprovechó la apertura previa de una zanja, lo que permitió facilitar la conexión directa al área verde y resolver las dificultades que enfrentaban los habitantes para regar el parque con mangueras desde tomas convencionales.

    “Aprovechamos que se abrió una zanja para realizar una toma directa hacia el parque, ya que los vecinos nos comentaron que era muy complicado para ellos regar desde la toma existente”.

    De acuerdo con la JMAS, el uso de agua tratada en el riego de parques y espacios públicos forma parte de una política estatal orientada al ahorro de agua potable, además de ofrecer beneficios adicionales para la vegetación urbana.

    La dependencia reiteró que estas acciones buscan reducir la presión sobre las fuentes de agua potable, al tiempo que fortalecen el mantenimiento de áreas verdes y promueven un uso más responsable y sustentable del recurso en Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Lanzan convocatoria del Premio Chihuahua, Vanguardia en Artes y Ciencias 2022

    Galardón que incentiva las actividades científicas, culturales, artísticas, periodísticas y tecnológicas de las y...
    Juárez / El Paso

    EL CLIMA en Ciudad Juárez: 24 de octubre con cielo soleado y máxima de 33°C

    Ambiente despejado y cálido, sin probabilidad de lluvia. Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) - Ciudad Juárez...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.