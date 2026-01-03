Amplía JMAS uso de agua tratada para riego de parques en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Instalan 900 metros de línea morada y una toma directa en atención a solicitudes vecinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) avanzó en la ampliación de la red de agua tratada para el riego de áreas verdes, con la instalación de 900 metros de tubería de línea morada en una zona habitacional de la ciudad, como parte de una estrategia para optimizar el uso del recurso hídrico.

Los trabajos se realizaron sobre la calle Canario, donde personal del departamento de Agua Tratada colocó tubería de entre 4 y 8 pulgadas de diámetro, además de habilitar una toma directa para un parque del sector, en respuesta a solicitudes presentadas por vecinos de la zona.

La arquitecta Daniela Quintero explicó que la intervención aprovechó la apertura previa de una zanja, lo que permitió facilitar la conexión directa al área verde y resolver las dificultades que enfrentaban los habitantes para regar el parque con mangueras desde tomas convencionales.

“Aprovechamos que se abrió una zanja para realizar una toma directa hacia el parque, ya que los vecinos nos comentaron que era muy complicado para ellos regar desde la toma existente”.

De acuerdo con la JMAS, el uso de agua tratada en el riego de parques y espacios públicos forma parte de una política estatal orientada al ahorro de agua potable, además de ofrecer beneficios adicionales para la vegetación urbana.

La dependencia reiteró que estas acciones buscan reducir la presión sobre las fuentes de agua potable, al tiempo que fortalecen el mantenimiento de áreas verdes y promueven un uso más responsable y sustentable del recurso en Ciudad Juárez.

