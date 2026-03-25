Alista OMEJ estacionamientos para evento Spring Break Juárez 2026

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Espacios en zona centro operarán con horarios extendidos para facilitar acceso y seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) informó que se encuentra preparada para atender la demanda de espacios durante el evento Spring Break Juárez 2026, programado para el próximo 28 de marzo en la avenida Juárez.

El director de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, señaló que se habilitarán estacionamientos en puntos estratégicos del Centro, con el objetivo de facilitar el acceso y brindar mayor seguridad a los asistentes.

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Entre los espacios disponibles destaca el estacionamiento de la Ex Aduana, que operará desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada, mientras que otros como Lerdo, Presidencia y Santa Fe funcionarán las 24 horas durante la jornada.

“Se contará con espacios disponibles en distintos puntos estratégicos del Centro”

La dependencia exhortó a la ciudadanía a utilizar estos espacios bajo el lema “no batalles”, con el fin de evitar contratiempos y mejorar la movilidad durante el evento, que prevé alta afluencia en la zona.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para reforzar la logística y seguridad en eventos masivos, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.

Con este operativo, la OMEJ busca ofrecer opciones accesibles y ordenadas de estacionamiento, contribuyendo a una mejor experiencia para quienes acudan al Spring Break Juárez 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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